2025-03-29 10:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أن تشهد البلاد حالة مطرية بدءاً من اليوم.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في بعض الأماكن منهما، وسيكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار معتدلة الشدة تكون رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في دهوك والسليمانية 26، وأربيل ونينوى وكركوك 29، وصلاح الدين والأنبار وواسط 30، وديالى 31، وبابل وكربلاء المقدسة والبصرة 32، وبغداد والديوانية وميسان والنجف الأشرف والمثنى وذي قار33".وأضاف أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً وتتحسن بعد الظهر، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".وأشار إلى أن "يوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً مع أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ليلاً، فيما ترتفع درجات الحرارة بعض درجات في عموم البلاد".ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الشدة وتكون رعدية أحياناً في أماكن متفرقة من البلاد، بينما سترتفع درجات الحرارة بضع درجات في المنطقة الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع في المنطقة الجنوبية".