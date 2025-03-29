2025-03-29 10:27:04 - المصدر: ايشان

كشفت مصادر إيرانية عن “نص الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي” إلى مجلس الأمن القومي الإيراني، والتي اعتبرت تطورا مهمًا في العلاقات بين البلدين. وعبر حسابه بمنصة إكس، نشر مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية محمد صالح صدقيان رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نص الرسالة جناب آية الله خامنئي، مع الاحترام لمكانة قيادتكم ولشعب إيران، […]

ظهرت المقالة الكشف عن نص رسالة ترامب إلى خامنئي: لنترك ورائنا العداء ونفتح صفحة جديدة أولاً على ايشان.



