2025-03-29 10:27:04 - المصدر: ايشان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن الوسطاء التمسوا استعدادا لدى قادة حركة حماس للإفراج عن عدد من الرهائن الإسرائيليين مقابل هدنة خلال عيد الفطر. وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إنه لا يزال من غير الواضح ما الذي ستطلبه حماس مقابل من ستفرج عنهم، ومنهم الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر. وأشارت “كان” إلى مشاركة مكثفة […]

ظهرت المقالة “هدنة عيد الفطر”.. الوسطاء يلتمسون وقف إطلاق نار في غزة مقابل بعض الرهائن أولاً على ايشان.



