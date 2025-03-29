بسبب هتافات مسيئة.. العراق يقدم شكوى إلى الـ”فيفا” ويطلب نقل مباراته مع الأردن إلى ملعب محايد
2025-03-29 11:00:06 - المصدر: راي اليوم
بغداد- متابعات- تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحادين الآسيوي “AFC” والدولي ” FIFA”، بشأنِ الأحداث التي رافقت مباراةَ العراق وفلسطين في العاصمة الأردنية عمان.
ونشر الاتحاد العراقي لكرة القدم البيان عبر حسابه على منصة “X” وجاء فيه: “الاتحاد العراقي لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحادين الآسيوي “AFC” والدولي ” FIFA” بشأنِ الأحداث التي رافقت مباراةَ (العراق وفلسطين) في العاصمة الأردنية عمان (الأرض المفترضة لفلسطين) في (25 مارس 2025) ضمن الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأسِ العالم 2026، وما صدر من هتافات مماثلة في مباراة سابقة في الملعب نفسه بين منتخبي الأردن وفلسطين في الـ(20) من الشهرِ نفسه، حيث تضمنت تلك الهتافات الموثقة بالصورة والصوت ألفاظا عدائية وعنصرية وسياسية بذيئة، وتعزيزات مباشرة من قبل الجمهورِ المتواجد في مدرجاتِ الملعب في مباراة العراق وفلسطين، إذ قامَ مسؤولو الملعب بفتح أبواب الدخول إلى المباراة أمام الجماهيرِ الأخرى بعد انطلاقِ المباراةِ بدقائق، صدرت بعدها الهتافات السياسية والعنصرية، فضلا عن التهديدات التي تعرض لها منتخب العراق ومشجعوه من قبل الجمهورِ الحاضر” .… [+]