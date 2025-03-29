الطلبة يواجه الزوراء في أبرز مباريات اليوم بدوري النجوم

2025-03-29 11:05:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتقام اليوم السبت أربع مباريات في بغداد والمحافظات لحساب الجولة الـ(25) من دوري نجوم المحترفين للموسم الحالي (2024-2025) .وتجمع أولى المباريات فريق الميناء وضيفه النفط على ملعب الميناء في الساعة التاسعة والربع مساءً ،فيما يلتقي بنفس التوقيت فريق الكرمة وديالى في المباراة التي يضيفها ملعب الرمادي .ويشهد ملعب النجف في الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً مباراة النجف وضيفه الحدود ،بينما يضيف ملعب المدينة الدولي بنفس التوقيت القمة التي تجمع فريق الطلبة مع الزوراء.