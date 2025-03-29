بينها "الديربي".. أربع مواجهات مثيرة اليوم في دوري نجوم العراق

2025-03-29 11:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتواصل، اليوم السبت، منافسات الجولة الـ 25 من دوري نجوم العراقلكرة القدم بإقامة أربع مباريات مهمة، تتوزع بين بغداد والبصرة والنجف والرمادي،حيث ستشهد المباريات صراعاً قوياً بين الفرق الطامحة لحصد النقاط الثلاث وتعزيزمراكزها في جدول الترتيب.

تنطلق أولى المواجهات في الساعة الـ 9:15 مساءً، حيث يستضيف فريق الميناءنظيره النفط على ملعب الميناء في البصرة، حيث يسعى الميناء لتحقيق فوز مهم لإسعادجماهيره التي تترقب انتصاراً جديدًا، بينما يحاول النفط العودة إلى سكة الانتصاراتوخطف النقاط الثلاث من مضيفه لتعزيز موقعه في الترتيب.

وفي نفس التوقيت، يحتضن ملعب الرمادي لقاء الكرمة وديالى، في مباراة ذاتطابع تنافسي قوي، وسيحاول الكرمة الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز،بينما يدخل ديالى المباراة برغبة كبيرة في الهروب من مناطق الخطر، ما يجعلالمواجهة حاسمة لكلا الفريقين.

عند الساعة الـ 11:30 مساءً، تقام مباراتان قويتان، حيث يواجه فريق النجفضيفه الحدود على ملعب النجف الدولي، اذ يسعى النجف لاستغلال عاملي الأرض والجمهورلتحقيق الفوز وتحسين مركزه، بينما يطمح الحدود للخروج بنتيجة إيجابية تساعده فيالابتعاد عن قاع الترتيب.

أما القمة الجماهيرية المنتظرة، فتجمع الزوراء والطلبة في ديربي مثير يقامعلى ملعب المدينة في بغداد، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهما فيواحدة من أقوى المواجهات التي تتميز بالإثارة والندية دائماً، حيث يأمل كل منهمافي تعزيز حظوظه بالمنافسة على المراكز المتقدمة.