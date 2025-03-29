الكشف عن سبب تراجع صادرات نفط العراق 8 ملايين برميل في شهر

2025-03-29 11:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر الخبير النفطي حمزة الجواهري، يوم السبت، ان سبب انخفاض الصادرات النفطية لشهر شباط/فبراير الماضي يعود الى عدد ايام الشهر.

وقال الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز ان "السبب الرئيس لتراجع صادرات العراق النفطية لشهر فبراير / شباط يعود إلى أن الشهر هو 28 يوما"، مشيرا الى ان "العراق يحسبها على اساس 30 أو 31 يوما".

واضاف ان "المعدل اليومي للصادرات لشهر شباط هي قرابة 3 ملايين و400 الف برميل، وبالتالي اذا اضفنا يومين الى المجموع ستزداد الصادرات بحوالي 7 ملايين برميل" .

واشار الى ان "الصادرات تقل في كل سنة في شهر شباط عن باقي الأشهر من السنة'.

وأعلنت وزارة النفط، يوم الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر شباط/فبراير الماضي والتي تجاوزت 95 برميل و148 ألف برميل من الخام.

وأشارت الوزارة أن صادرات نفط العراق تراجعت نحو 8 ملايين برميل من الخام في شهر شباط/فبراير الماضي، مقارنة مع شهر كانون الثاني/يناير الماضي والذي بلغت فيه الصادرات أكثر من 103 ملايين برميل من النفط.