ارتفاع تاريخي جديد لأسعار الذهب في بغداد واربيل

2025-03-29 12:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي بشكل كبير وغير مسبوق في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت (29 آذار/مارس 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 643 الف دينار، وسعر الشراء 639 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 613 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 609 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 645 الف دينار و 655 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 615 الفا و 625 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا كبيرا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 730 ألف دينار، وعيار 22 بيع 670 ألف دينار، وعيار 21 بيع 640 ألف دينار، وعيار 18 بيع 548 ألف دينار.

وصعدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، أمس الجمعة، إلى مستوى غير مسبوق، وسط استمرار المخاوف بشأن اتساع رقعة الحرب التجارية، بعد أن مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية على جميع واردات السيارات.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.7% ، ليبلغ مستوى قياسياً جديداً تجاوز 3,077 دولاراً للأوقية، متجاوزاً الرقم الذي سجله أول أمس الخميس.