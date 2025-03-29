ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل ببداية الاسبوع

2025-03-29 12:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع افتتاح البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولارا، فيما سجلت الأسعار صباح الخميس الماضي 147150 ديناراً مقابل الدولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فانه لا يتداول ايام العطل والأعياد إلا أن بعض المحال التي فتحت أبوابها تداولت أسعار الدولار والذي سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار .