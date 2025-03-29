اختتام بطولة رمضان الدولية للفروسية في بغداد

2025-03-29 12:30:03 - المصدر: واع

بغداد-واعاختتمت بطولة رمضان الدولية للفروسية التي أُقيمت على ميدان الاتحاد العراقي للفروسية في بغداد وسط حضور جماهيري كبير.وذكر بيان للجنة الاولمبية العراقية تابعته وكالة الأنباء العراقية(واع) أن " البطولة شهدت منافسات قوية، حيث تُوج الفارس عمار عامر بالمركز الأول في فئة 110 سم، فيما جاء الفارس حسين لؤي في المركز الثاني، وحلّت الفارسة مينا ماهر ثالثة.وأضاف أن "الفارس مهدي محمد أحرز المركز الأول في فئة 90 سم ، تلاه الفارس إيهاب علي في المركز الثاني، بينما حلّ الفارس همام هيثم ثالثاً".وبين أنه "في فئة 60 سم، المخصصة للفرسان الواعدين، نجح الفارس حسن الزيدي في تحقيق المركز الأول، وحلت الفارسة ديما رعد في المركز الثاني، بينما جاء الفارس أيهم وميض في المركز الثالث".