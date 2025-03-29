اليوم ..أربع مباريات لحساب الدور السادس لنخبة اليد

2025-03-29 12:30:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتختتم اليوم السبت منافسات الدور السادس من المرحلة الثانية لدوري النخبة لكرة اليد للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة أربع مباريات في بغداد والسليمانية وكربلاء.وتشهد قاعة السليمانية في الساعة الثانية ظهراً لقاء اصحاب الارض السليمانية وضيفه نفط البصرة ،فيما يلعب بنفس التوقيت فريق الشرطة مع المسيب على قاعة نادي الشرطة .وتضيف قاعة الجماهير بمحافظة كربلاء في الساعة الرابعة عصراً مباراة كربلاء مع ديالى ،بينما يلتقي فريق الحشد الشعبي مع نظيره الكوفة في الساعة التاسعة مساءً على قاعة نادي الجيش.



