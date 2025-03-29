2025-03-29 12:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت هيئة المزارات الدينية، اليوم السبت (29 اذار 2025)، الاستنفار في 16 مرقدًا دينيًا شرقي العراق، مبينة أن الاستنفار سيستمر أسبوعًا كاملاً مع نصب ثلاثة أحزمة أمنية حول المراقد.

وقال مدير إعلام هيئة المزارات الدينية في ديالى أحمد الربيعي لـ"بغداد اليوم"، إن "16 مرقدًا دينيًا منتشرة في بعقوبة وباقي مدن ديالى، أعلنت فيها حالة الاستنفار ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع، لتأمينها أمام تدفق آلاف العوائل خلال عطلة عيد الفطر المبارك".

وأضاف الربيعي أن "الاستنفار سيستمر أسبوعًا كاملاً مع نصب ثلاثة أحزمة أمنية حول المراقد، بتنسيق مع قيادة عمليات ديالى وتشكيلات الساندة لها، إضافة إلى اعتماد مبدأ الشفتات في إدارة تلك المراقد من خلال موظفيها للعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار من ديالى وخارجها".

وأشار إلى أن "الاستنفار يأتي لتأمين الزيارة، وضمان دخول الزوار وخروجهم، ومنع وقوع أي خروقات"، لافتًا إلى أن "الاستنفار يأتي ضمن خطة متكاملة وشاملة بالتنسيق مع القيادات الأمنية، مع وضع لائحة بالضوابط التي تتألف من عشرة نقاط لتنظيم دخول الزوار إلى المراقد، بما في ذلك تنظيم الممرات ومنع دخول الأسلحة أو المواد المحظورة، مع التقيد بإجراءات الزيارة".

كما أكد الربيعي أن "هناك غرفة عمليات خاصة لإدارة الخطة الأمنية الخاصة بالمراقد الـ16 بشكل مباشر، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال ذروة الزيارة المتوقعة في اليوم الأول والثاني والثالث من أيام عيد الفطر المبارك".

وتعد محافظة ديالى من المحافظات ذات الأهمية الدينية والثقافية في العراق، حيث تحتضن العديد من المراقد الدينية التي تعد مقصدًا للمواطنين والزوار من مختلف أنحاء العراق.

ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، تتزايد حركة الزوار إلى هذه المراقد، ما يستدعي اتخاذ تدابير أمنية مشددة لضمان سلامتهم وتأمين سير الاحتفالات بشكل آمن.