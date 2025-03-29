2025-03-29 12:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، إلغاء التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن، وتصاريح الوصول إلى المعلومات السرية لعدد من الشخصيات البارزة بالإدارة السابقة. وكتبت غابارد في منشور عبر منصة “إكس”: “بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، قمت بإلغاء التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن، وإلغاء التصاريح والوصول إلى المعلومات السرية لكامالا هاريس، وهيلاري […]

ظهرت المقالة بايدن وأعضاء في إدارته السابقة يفقدون تصاريحهم الأمنية بأمر من ترامب أولاً على ايشان.



