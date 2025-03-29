موقف عراقي جديد بشأن "الفيتو" الامريكي على استيراد الغاز الايراني

2025-03-29 13:25:37 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حذر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، من شمول العقوبات الأميركية استيراد العراق للغاز من إيران. وقال فاضل في تصريحات صحفية، ان العقوبات الأمريكية شملت المرحلة الأولى المتعلقة باستيراد العراق للكهرباء من إيران ولم تتضح الصورة بخصوص الغاز حتى الآن، مبيناً، ان خطوط الطاقة المشمولة بالعقوبات تزود العراق بـ800 ميغاواط تغذي ديالى وجزءاً من ميسان والبصرة. وأكد، أن العراق سيعاني من صيف ساخن في حال شملت العقوبات الأميركية استيراد العراق للغاز من إيران. لافتاً الى ان العراق يعمل من خلال وزارة الخارجية على تقديم مقترحات تهدف لتجاوز المشاكل التي قد تسببها العقوبات. وأشار إلى أن العراق يعتمد على الغاز منذ توقيع الوزارة عقود إنشاء محطات غازية في 2014 وحتى الآن، لافتا الى أن عجز الغاز المحلي عن سد حاجة المحطات دفع العراق لإبرام عقود استيراد الغاز من إيران. وبيّن، أن عدداً كبيراً من محطات الوسط وخصوصاً بغداد تعتمد على الغاز الإيراني المستورد. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام