العراق يصدر 800 الف برميل الى الاردن خلال شهرين

2025-03-29 13:25:37 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت، شركة تسويق النفط العراقية، اليوم السبت، أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن خلال الشهرين الماضيين أكثر من 729 الف برميل. وقالت سومو في احصائية نشرتها على موقعها، إن “صادرات النفط العراقي الى الأردن خلال شهري كانون الثانييناير، وشباطفبراير سجلت 729 الفاً و 826 برميلا منخفضة بنسبة 23 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت الصادرات فيها 897 ألفا و432 برميلا”. واشارت الى ان “الصادرات النفطية للأردن ارتفعت في شهر شباطفبراير لتصل الى 419 ألفا و 946 برميلا مقارنة بشهر كانون الأولديسمبر التي بلغت الصادرات النفطية اليها 309 آلاف و980 برميلا. واتفق الأردن مع العراق في شهر آبأغسطس من العام 2023 على رفع الاستيراد من 10 الاف شهريا الى 15 ألف برميل ليرتفع الكمية بذلك من 300 ألف برميل إلى 450 ألف برميل، أي ما يغطي حوالي 10 في المائة من احتياجات الأردن من النفط الخام. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام