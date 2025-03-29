إحباط تهريب مخدرات داخل "خبز التوست" جنوبي العراق

2025-03-29 13:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، عن تمكن مديرية منفذ الشلامجة الحدودي جنوبي البلاد من إلقاء القبض على مسافر أجنبي أثناء محاولته تهريب 1.450 كغم من مادة الكريستال المخدرة.

وتعد هذه المحاولة الثانية خلال يومين، حيث تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، أول أمس الخميس، من إلقاء القبض على مسافر عراقي قادم من إيران ضبط بحوزته مادة الكريستال المخدرة مخبأة داخل أنبوب.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المواد المخدرة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل أنبوب حديد مغلق الطرفين، بالإضافة إلى وضع جزء منها داخل قطع من خبز التوست في محاولة فاشلة لتهريبها إلى داخل البلاد".

وأضاف البيان، أن "عملية الضبط تمت بجهود مشتركة من الشعبة الفنية في منفذ الشلامجة، وشعبة مكافحة المخدرات، ومركز شرطة جمرك الشلامجة، ومفرزة k9، وشعبة التراخيص والاستخبارات". كما تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة عن إلقاء القبض على شخص في ميناء أم قصر كان يقوم بمحاولات لتهريب أدوية متنوعة، وفيتامينات، وزيوت محرك، ومواد أخرى، حيث تم إصدار مذكرة قبض بحقه وفق أحكام المادة (194 جمارك).