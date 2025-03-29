بعد استدراجه من ذي قار.. تحرير صبي مختطف في صلاح الدين

2025-03-29 13:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت قوة أمنية مشتركة في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، منتحرير صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، بعد تعرضه للاختطاف عقب استدراجه عبر مواقعالتواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوة الأمنية تحركت بعد تلقيمعلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود حالة اختطاف لصبي من أهالي قلعة سكر في محافظةذي قار، حيث تم استدراجه إلكترونياً، ومن ثم مساومة ذويه على دفع فدية مالية".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية باشرت على الفور بتعقب الخاطفينوتحديد موقع المختطف، فيما يجري العمل حالياً على تعقب الجناة والقبض علىالمتورطين في الحادثة".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية تعمل على استكمال الإجراءات القانونيةاللازمة لتسليم الطفل إلى ذويه، مع استمرار التحقيقات للكشف عنملابسات القضية".