ذي قار تحت تأثير منخفض جوي: توقعات بارتفاع درجات الحرارة وأمطار رعدية ضعيفة

شبكة أخبار الناصرية: تشهد محافظة ذي قار تأثير منخفض جوي مندمج قادم من البحر المتوسط والبحر الأحمر، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي بدءًا من مساء الأحد وحتى فجر الاثنين، ويترقب سكان المحافظة فرصة ضعيفة لتساقط أمطار رعدية على بعض المناطق خلال هذه الفترة. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية،...

