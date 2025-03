قائد شرطة ذي قار يعلن خطة أمنية محكمة لعيد الفطر: حماية شاملة للمناطق الحيوية

2025-03-29 13:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن قائد شرطة ذي قار، اللواء نجاح العابدي، عن خطة أمنية متكاملة لضمان سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك. وأكد العابدي في برنامج بثه تلفزيون الناصرية على ضرورة توفير حماية شاملة للمناطق ذات الكثافة السكانية مثل الحدائق العامة والأسواق ومدن الألعاب، لضمان راحة وأمن المواطنين في هذه...

