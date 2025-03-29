اللوائح تعطي حكمها في أزمة برشلونة وأوساسونا

2025-03-29 14:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حسمت لوائح الليجا الإسبانية الجدل في الأزمة الحالية بخصوص مباراة برشلونة وأوساسونا، المؤجلة من الجولة الـ27، والتي أجريت الخميس الماضي، وانتهت بفوز البارسا.

وقال خبراء في اللوائح في تصريحات صحفية، إن "صحة موقف برشلونة في الطعن الذي تقدم به أوساسونا على نتيجة مباراة الفريقين"، موضحين أن "المادة التي يستند عليها أوساسونا تنص على أنه (لا يحق للاعب الذي تم ضمه من قبل اتحاده الوطني للعب مع أحد منتخباته، المشاركة مع ناديه خلال فترة الاستدعاء أو الفترة التي كان من المفترض أن تستمر فيها، وفقًا لأحكام هذا الملحق، بالإضافة إلى فترة إضافية مدتها 5 أيام، ما لم يوافق الاتحاد على خلاف ذلك".

وأضافوا أن "البند التالي من هذه المادة يتضمن استثناء يضمن فوز برشلونة ويحسم الجدل، لأنه يستبعد اللاعب المصاب من هذه القاعدة"، مشيرين الى أن لاعب برشلونة حصل على إذن من الاتحاد الإسباني عندما تم استبعاده من القائمة صباح يوم الإثنين 17 آذار".

وأشاروا الى أنه "تم استدعاء دين هويسين بدلاً منه، وبناءً على ذلك، كان إينيجو مارتينيز مؤهلاً للمشاركة في مباراة برشلونة ضد أوساسونا وفقًا للمادة 248 من اللائحة العامة للاتحاد الإسباني".

المصدر: وكالات