الخزين المائي للعراق يصل إلى 11 مليار متر مكعب

2025-03-29 14:20:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم السبت، أن الخزين المائي للعراق وصل إلى 11 مليار متر مكعب. وقال ذياب إن الخزين المائي يعتمد بشكل دائم على التساقط المطري، لافتاً الى أن الثلوج الساقطة في أعالي الأنهر، وفي حوضي دجلة والفرات هذه العام لم تكن بكميات كافية. وأوضح أن الوزارة تسعى للمحافظة على الخزين المائي قدر المستطاع، الذي وصل حتى الآن الى 11 مليار متر مكعب. وأضاف: نتوقع أن نحافظ على هذا الرقم الذي وصلنا له في الخزين المائي وعدم خسارة كميات كبيرة منه، مبيناً أنه هناك احتمال سقوط أمطار في أعالي نهري دجلة والفرات ومقدمة سد الموصل والتي ربما تعطي فرصة لتعزيز الخزين في سد الموصل بشكل خاص. وتابع ذياب أن هذه السنة تعتبر سنة جافة نسبياً مقارنة بسنوات الجفاف التي مر بها العراق، ولكن نأمل بأن تكون أفضل من سنة 2023 وهذه تعتمد على الأسلوب الذي يتم اتباعه في موضوع الحفاظ على كميات المياه التي تستخدم في الزراعة بشكل خاص ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام