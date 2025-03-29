العراق يحظر دخول "اللحوم والألبان" من منفذ حدودي مع إيران

2025-03-29 15:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم السبت، إصدارها لائحة تعليماتتتضمن منع إدخال اللحوم البيضاء والحمراء والألبان عبر منفذ الشلامجة الحدوديتجنباً لتهريب المخدرات من خلالها.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "اللائحةتتضمن السمك بأنواعه كافة، واللحوم بمختلف أنواعها و الدجاج و مقطعاته والتمور وبالإضافة إلى الألبان ومشتقاتها".

وأشار القيسي، إلى أن "المنع يشمل فقط ما يدخله المواطنون بشكل فرديعبر تسوقهم من إيران، ولا يشمل النقل التجاري بين البلدين"، موضحاً أن"عملية المنع جاءت لتجنب تهريب المخدرات عبر هذه المواد بسبب صعوبة كشفها منخلال أجهزة السونار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، تمكن مديريةمنفذ الشلامجة الحدودي جنوبي البلاد من إلقاء القبض على مسافر أجنبي أثناء محاولتهتهريب 1.450 كغم من مادة الكريستال المخدرة.

وتعد هذه المحاولة الثانية خلال يومين، حيث تمكنت مديرية منفذ الشلامجةالحدودي، أول أمس الخميس، من إلقاء القبض على مسافر عراقي قادم من إيران ضبطبحوزته مادة الكريستال المخدرة مخبأة داخل أنبوب.

ويقع منفذ الشلامجة شرق محافظة البصرة، وهو أحد المنافذ الحدودية البريةالدولية بين العراق وايران.

ويستقبل العراق عبر هذا المنفذ السلع والبضائع القادمة من ايران اضافة الىالسائحين والزائرين الإيرانيين الذين يقصدون العتبات المقدسة فيالمناسبات الدينية وغيرها.