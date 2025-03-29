وزير الصحة يتفقد مستشفى الرشاد التدريبي في بغداد

2025-03-29 15:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتفقد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، مستشفى الرشاد التدريبي في بغداد، فيما اطلع على واقع الخدمات الفندقية والعلاجية المقدمة للمرضى.وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي تفقد سير العمل والخدمات الصحية والنفسية للمرضى في مستشفى الرشاد التدريبي بالعاصمة بغداد يرافقه مدير عام دائرة التفتيش صباح نوري الخزعلي ومدير عام دائرة صحة الرصافة باسم صباح ومدير المستشفى".واطلع الوزير، بحسب البيان، على "واقع الخدمات الفندقية والعلاجية المقدمة للمرضى وتجول في ردهات المرضى والمطبخ الرئيسي والقسم الهندسي والخزين الاستراتيجي واعمال التأهيل الجارية".واشار البيان الى أن "الوزير عقد اجتماعاً مع مدير المستشفى فراس علي الكاظمي تم خلاله مناقشة واقع الخدمات وآلية العمل المقدمة للمرضى الراقدين في المستشفى موجها بتقديم افضل الخدمات الطبية والنفسية للمرضى"، مشيدا بـ"الجهود المبذولة من قبل ادارة وكوادر المستشفى والوزارات والجهات الداعمة للمرضى ومنها الفرق التطوعية".يذكر أن "المستشفى تضم أكثر من 1500 مريضاً من بغداد ومختلف المحافظات العراقية ومن ضمنها اقليم كردستان".