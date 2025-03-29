مجلس الخدمة العامة الاتحادي يعلن استكمال ملف تعيينات ملحق الوجبة الثانية

2025-03-29 15:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، استكمال ملف تعيينات ملحق الوجبة الثانية.وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي، عقد جلسته الطارئة الثامنة برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي، وبحضور الأعضاء".وأضاف، أن "الجلسة تضمنت إصدار قرارات تعيين لعدد من المشمولين بقانوني (59 ،67) لسنة 2017 بمختلف الاختصاصات، وبقرارات التعيين لهذا اليوم يكون المجلس قد أنجز من ملف تعيينات حملة الشهادات والخريجين الأوائل للدفعة الثانية ما نسبته 98% من كامل الدفعة بمرحلتيها الأولى والثانية".وأشار الى أنه "تم توزيع المتقدمين على مختلف مؤسسات الدولة وفق مبدأ الدرجات الحاكمة والقرعة الإلكترونية وفي اعلى مستويات تحقيق العدالة في التوزيع والحفاظ على الشفافية في الأداء".ودعا المجلس أبناءه المتقدمين لـ"متابعة حساباتهم الشخصية لمعرفة جهات تعيينهم، وأشار المجلس الى أن المتبقي من الملف وبنسبة لا تتجاوز 2% من مجمل متقدمي الدفعة ستتم معالجة حالاتهم بعد عطلة عيد الفطر المُبارك".