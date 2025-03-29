ترامب يضغط على مستشاريه لتصعيد التعرفات قبل 2 نيسان

2025-03-29 15:40:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر تشددًا بشأن التعرفات الجمركية، بحبس ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، السبت، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إدارة ترامب لتصعيد كبير في حربها التجارية العالمية يوم الثاني من أبريل، هو اليوم الذي يصفه ترامب بـ يوم التحرير. ورغم الدعوات من حلفائه في وول ستريت والكونغرس لاعتماد نهج أكثر توازناً، يواصل ترامب الدفع باتجاه إجراءات تجارية واسعة النطاق تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي، بحسب التقرير. وأعلن ترامب قبيل أيام عن رسوم جمركية بنسبة 25 على السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة الأميركية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام