2025-03-29 15:40:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد السفير العراقي بواشنطن نزار الخير الله، اليوم السبت، أن وفداً يمثل أكثر من 50 شركة أمريكية سيزور العراق. وذكرت السفارة العراقية في واشنطن في تدوينة على منصة x، إن السفير الخير الله التقى ستيف لوتس نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي العراقي إلى جانب نوابه. وذكر السفير أن الاجتماع ركز على مناقشة الترتيبات اللوجستية للزيارة المرتقبة لوفد من رجال الأعمال الأمريكيين إلى العراق، والذي سيضم ممثلين عن أكثر من 50 شركة أمريكية متخصصة في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والنقل وغيرها من القطاعات الحيوية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام