2025-03-29 15:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي، رياض القريشي، اليوم السبت (29 آذار 2025)، أن البلاد ستشهد مساء اليوم بداية موجة من الأمطار الرعدية التي ستؤثر على مناطق مختلفة من العراق.

وقال القريشي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمطار الرعدية تبدأ مساء اليوم من جهة غرب البلاد، حيث ستشمل الأنبار وبادية النجف بشكل خفيف"، مشيرًا إلى أن "الأمطار ستتسع رقعتها يوم غد الأحد لتشمل مناطق الوسط والشمال والجنوب، مع طابع رعدي ديمي خفيف في الغالب".

وأضاف القريشي أن "التأثير سيكون غزيرًا أحيانًا في مناطق شمال البلاد، حيث يتوقع أن تتساقط الأمطار بشكل أكثر كثافة".

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم امس الجمعة، عن توقعات بهطول زخات من الأمطار الرعدية في عدد من مناطق البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، استنادًا إلى صور الأقمار الاصطناعية حتى الساعة 05:20 مساءً.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فرص هطول الأمطار الرعدية ستكون واردة نهار غد السبت في مناطق غرب الأنبار وأقصى شمال البلاد".

وأضافت أن "تأثيرات الحالة الجوية ستمتد يوم الأحد لتشمل مساحات متفرقة من مدن الوسط والغرب والشمال".

وأشار البيان إلى "احتمالية غزارة الأمطار في محافظات نينوى ودهوك وأربيل وكركوك"، داعيًا المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية واتخاذ الحيطة عند تقلبات الطقس.