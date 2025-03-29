2025-03-29 15:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر طبي، اليوم السبت (29 آذار 2025)، بمصرع طفلة تبلغ من العمر ست سنوات بحادث دهس وسط مدينة الناصرية، فيما أشار الى هروب سائق العجلة الى جهة مجهولة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "سيارة رباعية الدفع دهست طفلة في زقاق شعبي وسط مدينة الناصرية، ما أدى إلى وفاتها على الفور بسبب شدة الإصابة".

وأضاف أن "سائق العجلة لاذ بالفرار فيما الأجهزة الأمنية سارعت إلى موقع الحادث وعممت أوصاف المركبة على السيطرات والنقاط المرابطة والمفارز الجوالة في مسعى لضبطها واعتقال السائق".

وتابع المصدر أنه "تم نقل جثمانها إلى الطب العدلي بانتظار استكمال الإجراءات الطبية والإدارية تمهيداً لتسليمها لذويها لغرض الدفن".