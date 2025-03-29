التجارة تباشر بتوزيع الرز "العنبر والياسمين" ضمن البطاقة التموينية

2025-03-29 15:55:08 - المصدر: الفرات نيوز



باشرت الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة بتجهيز مادة الرز المحلي (الياسمين والعنبر ) إلى وكلاء المواد الغذائية في عدد من المحافظات، وذلك في إطار دعم مفردات البطاقة التموينية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين .

وافاد بيان المكتب الاعلامي للوزارة عن مدير عام الشركة حيدر الگرعاوي انه تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير التجارة اثير الغريري والتوجهات الحكومية نحو الاهتمام بالمنتج العراقي وبعد انقطاع دام اكثر من ثلالث سنوات تم توزيع الرز المحلي (العنبر والياسمين ) ضمن مفردات البطاقة التموينية .

واوضح البيان أن عمليات التجهيز شملت محافظات (المثنى، البصرة، الناصرية، العمارة، الديوانية، بابل، النجف، بغداد، كربلاء، وذي قار ) في حين سيتم تجهيز

محافظتي ديالى والانبار وغيرها من المحافظات حسب المتوفر لمادة الرز المحلي لاحقاً .

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حكومة الخدمات ووزارة التجارة لضمان وصول المواد الغذائية الأساسية إلى المواطنين .

وتابع البيان" أن الشركة تعمل على متابعة عمليات التجهيز لضمان انسيابية التوزيع وفق الجداول الزمنية المحددة، والتأكد من جودة المادة المجهزة وفق المواصفات القياسية ، فضلاً عن متابعة الفرق الرقابية لعمليات التسليم لسهولة وصول الحصص التموينية إلى المستفيدين بالكمية والنوعية المحددة.

يُذكر أن رز الياسمين والعنبر المحلي يُعدّ من الأنواع الممتازة التي تنتجها الحقول العراقية، ويجري العمل على زيادة إنتاجه وتحسين جودته ضمن خطط دعم المنتج الوطني وتعزيز الاكتفاء الذاتي.