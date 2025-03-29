السوداني يؤكد لنبيه بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود

2025-03-29 15:55:08 - المصدر: الفرات نيوز

أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري.

وأكد سيادته، خلال الاتصال، دعم العراق لأمن واستقرار لبنان، بجميع مكوناته، بجانب الالتزام بالمساهمة في إعماره، كما أكد موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر .

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الفاعل الذي يؤديه السيد بري في الوضع السياسي اللبناني، ورفض الاعتداءات الإجرامية المستمرة، ولاسيما ما حصل يوم أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والذي يقع ضمن مساعي الكيان الغاصب لإعادة فرض الحرب.

من جانبه، قدم السيد بري شكره للسيد رئيس مجلس الوزراء على مواقفه الداعمة للبنان وسيادته، مؤكداً الحرص على إدامة التواصل مع العراق في مختلف المجالات.

