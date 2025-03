2025-03-29 15:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة ذي قار بوقوع حادث دهس تعرضت له طفلة في مدينة الناصرية، مما أسفر عن وفاتها فور وصولها إلى المستشفى. وذكر المصدر لشبكة أخبار الناصرية أن الحادث وقع في مدينة الصدر وسط الناصرية، حيث كانت الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات تعبر الشارع عندما صدمتها...

