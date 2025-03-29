تباين أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

2025-03-29 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة بغداد ارتفاعاً، بينما تراجعت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة مساء اليوم السبت.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار ارتفعت عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 147,500 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 147,400 دينار صباح اليوم.

وأضاف أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، إذ بلغ سعر البيع 148,500 دينار لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 146,500 دينار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، حيث بلغ سعر البيع 147,200 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147,100 دينار.