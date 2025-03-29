رئيس الحكومة العراقية يوافق على استثناء تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

2025-03-29 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت،على منح استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السودانيأجرى، اليوم، مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري".

وأكد السوداني، خلال الاتصال، "دعم العراق لأمن واستقرار لبنان، بجميعمكوناته، بجانب الالتزام بالمساهمة في إعماره"، مشيراً إلى "موافقته على منح وزارة النفط العراقيةاستثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر".

وأشار السوداني، إلى "الدور الفاعل الذي يؤديه بري في الوضع السياسياللبناني، ورفض الاعتداءات الإجرامية المستمرة، ولاسيما ما حصل يوم أمس في الضاحيةالجنوبية للعاصمة بيروت، والذي يقع ضمن مساعي الكيان الغاصب لإعادة فرض الحرب.

من جانبه، قدم بري شكره لـ "رئيس مجلس الوزراء على مواقفه الداعمةللبنان وسيادته"، مؤكداً "الحرص على إدامة التواصل مع العراق فيمختلف المجالات".

ووقع لبنان مع العراق اتفاقاً في تموز/ يوليو 2021 لاستيراد مليون طن منوقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملةبـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 أيلول/ سبتمبر 2021.

ويواجه لبنان ديونًا متراكمة لصالح العراق تتجاوز مليار دولار، تشملمستحقات النفط الخام المورّد منذ 2021، إضافة إلى ديون أقدم تعود لفترة ما قبل2003.

ورغم عدم سداد بيروت لهذه المستحقات، يستمر العراق في تزويدها بالنفط،مراعيًا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.