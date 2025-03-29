سياحة أربيل تتوقع وفود أكثر من 60 ألف سائح خلال عيد الفطر (صور)

2025-03-29 17:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت مديرية سياحة أربيل، عاصمةإقليم كوردستان، يوم السبت، أن يزور أكثر من 60 ألف سائح المدينة خلال عطلة عيدالفطر.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن "التوقعات تشير إلى زيارة أكثر من 60 ألف سائح لأربيل، من مدن الوسطوالجنوب".

وأضافت أن "عيد الفطر الماضي، شهد زيارة أكثرمن 60 ألف سائح للمدينة، ونتوقع الآن أن يكون العدد أكثر، وذلك بسبب تعطيل الدوامالرسمي في العراق وإقليم كوردستان طيلة هذا الأسبوع، فضلا عن تزامن أعياد نوروز مععيد الفطر".

وبينت أن "السائحين سيتوزعون بين شركاتالسياحة وبين السفر بشكل مفرد، عبر السيارات الخاصة للعائلات".

وقد أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومةإقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم، عن اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لضمان سلامةالمواطنين خلال عطلة عيد الفطر، التي تبدأ يوم الأحد 29 آذار 2025 وتستمر حتى 5نيسان 2025، منها دخول جميع القوات الأمنية في حالة تأهب قصوى في مختلف محافظاتالإقليم والإدارات المستقلة، وذلك لحماية الأرواح والممتلكات وتطبيق الخطة الأمنيةالخاصة بهذه المناسبة.

فضلا عن تشديد الحراسة على المراكز الحيوية داخل المدن والمناطق المحيطة بهالمنع أي خرق أمني، إضافة إلى استمرار انتشار الفرق الأمنية في الأماكن العامةوالأسواق لضمان استقرار الأوضاع الأمنية، كما تشمل الخطة نشر فرق أمنية فيالمناطق السياحية بالتنسيق مع المحافظات وهيئة السياحة، وذلك لحماية السياح وضمانسلامتهم خلال العطلة.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان أن جميع الدوائرالرسمية ستتمتع بعطلة رسمية اعتبارًا من 29 آذار وحتى 5 نيسان 2025، على أنيُستأنف الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية يوم الأحد 6 نيسان 2025.