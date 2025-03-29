38 ألف مدرس بلا رواتب.. محاضرو كوردستان يهددون بالتصعيد

2025-03-29 17:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عبّر ممثلو المحاضرين في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن استيائهمالشديد من التأخير المستمر في صرف رواتب 38 ألف مدرس، نتيجة الخلافات المالية بينوزارتي المالية والتربية في الإقليم.

وقال محمد كمال، ممثل المحاضرين، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز،إن "تأخير الرواتب تجاوز ستة أشهر"، مشيراً إلى أن "وزارة الماليةلم تفِ بالتزاماتها تجاه المدرسين رغم أهمية هذه الرواتب في إعالة أسرهم وتلبيةاحتياجاتهم الأساسية".

وأضاف كمال، أن "استمرار التأخير في صرف الرواتب يضع المدرسين في موقفمالي صعب للغاية، ويؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، في ظل ارتفاع تكاليفالمعيشة"، مضيفاً أن "غياب الحلول الجدية يعكس ضعف التنسيق بين الوزاراتالحكومية".

بدورهم، أشار المحاضرون، إلى أن "هذا التأخير يؤثر على جودة التعليم،حيث يواجه المدرسون ضغوطاً مالية تؤثر على أدائهم داخل الصفوف الدراسية، ما قدينعكس سلباً على المستوى التعليمي للطلاب".

كما طالب المحاضرون، وزارة التربية بالتدخل الفوري لإنهاء الأزمة، مؤكدينأن تأخير الرواتب يمثل انتهاكاً لحقوق المعلمين الذين يشكلون الركيزة الأساسيةللعملية التعليمية. كما شددوا على ضرورة أن تلتزم وزارة المالية بصرف المستحقات فيموعدها دون تأخير، محذرين من تصعيد محتمل إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وفي ختام المؤتمر، أكد المحاضرون، أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمامهذا التجاهل"، داعين الحكومة الإقليمية إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاءمعاناتهم وتحقيق الاستقرار المالي للكوادر التدريسية في الإقليم".

يذكر أن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان أعلنت، يوم الماضيالأربعاء، تحويل مبلغ (954,880,467,779) دينار إلى حساباتها المصرفية، كتكملةلرواتب شهر آذار للموظفين الحكوميين في الإقليم، من قبل وزارة المالية في الحكومةالاتحادية عبر حسابات وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في فرع البنكالمركزي العراقي في مدينة أربيل.