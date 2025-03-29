المفوضية تتخذ إجراءات لإضافة المواليد الجدد لقاعدة بيانات الناخبين

2025-03-29 17:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد الجدد من 2007، مشيرة إلى وجود نحو 29 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدة أن وزارة التجارة وفرت قاعدة بيانات للناخبين الجدد لمدة 10 سنوات.وقالت مساعد المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات، نبراس أبو سودة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك 1079 مركزًا في عموم محافظات العراق مفتوحة لاستقبال الناخبين لتحديث بياناتهم البايومترية، بحسب معلومات البطاقة التموينية".وأشارت إلى، "وجود أكثر من مليون ناخب إضافي، وهم من مواليد 2007، حيث زودتنا وزارة التجارة بقاعدة بيانات تمتد لمدة 10 سنوات مقبلة، وبالتالي أصبحت لدى المفوضية معلومات عن كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بعدد الناخبين الذين سيكونون ضمن الفئات المضافة".وأضافت، أن "المفوضية ستتخذ جميع الإجراءات لإضافة المواليد الجدد الذين ستكون أعمارهم 18 سنة"، مؤكدةً، أن "هنالك نحو 29 مليون ناخب، مع المواليد الجدد، يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية".وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم الثلاثاء الماضي.