2025-03-29 17:09:04 - المصدر: ايشان

أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، لائحة تعليمات تتضمن منع إدخال اللحوم البيضاء والحمراء والألبان عبر منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة. وقال المتحدث باسم الهيئة علاء القيسي، إن “اللائحة تتضمن السمك بأنواعه كافة واللحوم بمختلف أنواعها والدجاج والتمور وبالإضافة إلى الألبان ومشتقاتها”. وأضاف، أن “المنع يشمل فقط ما يدخله المواطنون بشكل فردي عبر تسوقهم من […]

ظهرت المقالة فردياً.. العراق يمنع الوافدين عبر الشلامجة من إدخال اللحوم البيضاء والحمراء أولاً على ايشان.



