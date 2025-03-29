2025-03-29 17:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكدت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان، اليوم السبت (29 آذار 2025)، أنها ستجهز المواطنين بمعدل يصل إلى 20 ساعة يومياً طيلة أيام عيد الفطر.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت "بغداد اليوم"، إنها “ستوفر للمواطنين ما بين 18 إلى 20 ساعة من الطاقة بمعدل يومي طيلة أيام عيد الفطر المبارك في ضوء إنتاج 4000 ميغاواط”.

وأضاف أن مديرياتها العامة في المحافظات والوحدات الإدارية المستقلة ستواصل المتابعة في جميع محطات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.