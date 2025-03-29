الحيدري يعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

2025-03-29 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المرجع الديني كمال الحيدري، اليوم السبت، أن يوم غدٍ الأحد الموافق 30 آذار 2025 هو أول أيام عيد الفطر، بناءً على مبناه الفقهي الذي يعتمد الحسابات العلمية والفلكية في ثبوت الهلال.

وأكد الحيدري، وفق بيان لجنة الأسئلة والاستفتاءات الرسمية الخاصة بمكتبه،اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، على مبدأ "وحدة الآفاق"، معتبرًا أن عيد الفطريشمل جميع المسلمين حول العالم في يوم واحد، استنادًا إلى النصوص الدينية والمصالحالاجتماعية المرتبطة بهذه الشعيرة.

وأشار البيان إلى أن جميع بلدان العالم تشترك في نهار ليلة ثبوت الهلال،حتى إن لم تشترك بعض الدول بجزء من الليل، كما هو الحال هذا العام مع أستراليا مقارنةببلدان رؤية الهلال مثل كندا والأمريكيتين.

وختمت اللجنة بيانها بتهنئة جميع المقلدين، مؤكدة أن يوم غد الأحد يعدالأول من شهر شوال في العالم كله.