السوداني يؤكد دعم العراق لأمن واستقرار لبنان والمساهمة في إعماره

2025-03-29 17:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، دعم العراق لأمن واستقرار لبنان بجميع مكوناته، بالإضافة إلى الالتزام بالمساهمة في إعماره. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم السبت، مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وأكد رئيس الوزراء، حسب البيان، على دعم العراق لأمن واستقرار لبنان بجميع مكوناته، بالإضافة إلى الالتزام بالمساهمة في إعماره، كما أكد موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر. وأشار رئيس الوزراء إلى الدور الفاعل الذي يؤديه رئيس مجلس النواب اللبناني في الوضع السياسي اللبناني، ورفضه الاعتداءات الإجرامية المستمرة، ولاسيما ما حصل يوم أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والذي يأتي ضمن مساعي الكيان الغاصب لإعادة فرض الحرب. من جانبه، قدم بري شكره لرئيس مجلس الوزراء على مواقفه الداعمة للبنان وسيادته، مؤكدًا حرصه على إدامة التواصل مع العراق في مختلف المجالات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام