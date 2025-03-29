نجدة بغداد تدخل في "غفوة" أثناء الواجب (فيديو)

2025-03-29 18:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أظهر تسجيل مصور، يوم الأحد، عن دخولعناصر الشرطة العراقية (نجدة بغداد)، بغفوة أثناء تأدية الواجب، حيث كانوا نياماًفي العجلات الرسمية.

وورد الفيديو لوكالة شفق نيوز، والمصور من قبلمفرزة تفتيش ليلية على نقاط انتشار النجدة في العاصمة العراقية، حيث رصدوا أكثر منعجلة نجدة فيها 3 منتسبين على الأقل، وأغلبهم كانوا نائمين داخل العجلات وأبوابهاغير مقفلة.

وبحسب ما أظهر الفيديو، فقد تم اتخاذ الإجراءاتاللازمة بحق المنتسبين النائمين أثناء الواجب، وهو خفارة ليلية في الطرقات.