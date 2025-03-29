الأمن العراقي يطيح بتاجر مخدرات والقضاء يحكمه بالإعدام

2025-03-29 18:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن(الوطني) العراقي، يوم السبت، الإطاحة بتاجر مخدرات خطير في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للجهاز، وردلوكالة شفق نيوز، أن "عملية نوعية أطاح بها جهاز الأمن الوطني بأحد أخطر تجارالمخدرات في بغداد، بعد متابعة استخبارية دقيقة".

وأضاف أن "العملية أسفرتعن ضبط 1350 لاصقة مخدرة من مادةLSD،وأكثر من 12 كيلوغرام من الماريجوانا، و800 غرام من الكوكايين، إضافة إلى 1850 حبةمخدرة وأدوات تعاطٍ".

وأوضح الجهاز، أن "المتهمأُلقي القبض عليه بالجرم المشهود، وأُحيل إلى محكمة الكرخ الثالثة، وحكم عليهبالإعدام وفق المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات.