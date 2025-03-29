الأمن الوطني يطيح بأخطر تجار المخدرات في بغداد

2025-03-29 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، الإطاحة بأخطر تجار المخدرات في بغداد.وذكر بيان للجهاز- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية، أطاح جهاز الأمن الوطني بأحد أخطر تجار المخدرات في بغداد، بعد متابعة استخبارية دقيقة".وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط 1350 لاصقة مخدرة من مادة LSD، وأكثر من 12 كيلوغرامًا من الماريجوانا، و800 غرام من الكوكايين، إضافة إلى 1850 حبة مخدرة وأدوات تعاطٍ".وتابع البيان، أن "المتهم أُلقي القبض عليه بالجرم المشهود، وأُحيل إلى محكمة الكرخ الثالثة، وحكم عليه بالإعدام وفق المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات".