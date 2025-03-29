2025-03-29 18:45:04 - المصدر: ايشان

أعلن شركة سومو، اليوم السبت، تصدير أكر من 729 ألف برميل نفط إلى الأردن خلال الشهرين الماضيين. وقالت سومو في إحصائية، تابعتها منصة “إيشان”، إن “صادرات النفط الى الأردن خلال شهري كانون الثاني، وشباط سجلت 729 الفاً و 826 برميلا”. وأضافت، أن “صادرات النفط إلى الأردن تراجعت بنسبة 23 % مقارنة بنفس الفترة من العام […]

ظهرت المقالة العراق: صدّرنا أكثر من 729 ألف برميل نفط للأردن خلال الشهرين الماضيين أولاً على ايشان.



