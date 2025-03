2025-03-29 18:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أظهرت دراسة جديدة أن بديل السكر المستخدم على نطاق واسع في المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية قد يخدع عقلك ويدفعك إلى تناول المزيد من الطعام. وحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا وجدت أن المُحلي الاصناعي “سُكرالوز” (Sucralose)، المستخدم على نطاق واسع...

The post دراسة تكشف “نتائج مفاجئة” بشأن المنتجات الخالية من السكر appeared first on شبكة اخبار الناصرية.