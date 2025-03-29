العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر
2025-03-29 20:00:06 - المصدر: راي اليوم
إسطنبول / الأناضول
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، موافقته على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر، مؤكدا الالتزام بالمساهمة في إعادة إعماره بعد الدمار الذي لحق به جراء الحرب الإسرائيلية.
يأتي ذلك في تجديد لاتفاق بين البلدين يهدف إلى تخفيف النقص الحاد في الطاقة الذي يعانيه لبنان.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن الأخير أجرى اليوم مباحثات هاتفية مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.
وأبلغ السوداني بري “موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر”.… [+]