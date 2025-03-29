مسعود بارزاني يهنئ بمناسبة عيد الفطر ويخص عائلات شهداء البيشمركة

2025-03-29 20:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني،يوم السبت، تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وخص بها عائلات شهداء البيشمركة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه"بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدّم بأحرّ التهاني والتبريكات إلىالمسلمين في جميع أنحاء العالم، وأخص بالذكر مسلمي العراق وكوردستان، كما أباركهذه المناسبة لعوائل الشهداء الأبرار والبيشمركة الأبطال، وجميع مواطني كوردستان".

وأضاف "في هذه المناسبة المباركة، نعرب عنتمنياتنا بالسعادة والرخاء والأمان لأبناء شعب كوردستان الأعزاء، ونسأل المولىالقدير أن يتقبّل صيام جميع المسلمين وعباداتهم وطاعاتهم، وأن يجلب هذا العيدالسلام والخير والطمأنينة للإنسانية جمعاء".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وجهيوم السبت، تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعبر فيها عن آماله بأن يكون العراقوإقليم كوردستان صفا واحدا.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"أهنئ المسلمين كافة في كوردستان، والعراق والعالم، بمناسبة حلول عيد الفطرالمبارك، وأخص بالتهنئة عوائل وذوي الشهداء الشامخين، راجياً عيداً سعيداً وعطلةآمنة هانئة تعود باليمن والخير والفرح على الجميع".

وأضاف أن "هذا العيد المبارك مناسبة وفرصةلنا جميعاً لتجديد التزامنا بمعانيه وقيمه ورسالته العليا في التصالح والتسامح والمصالحةوالعفو والإنسانية، ولنراجع علاقاتنا ونعيد صياغتها على أسس الاحترام والمحبةوالصداقة والتعاون".

وتابع "آمل أن تحل الأعياد والمناسباتالمقبلة على الجميع في ظل ظروف وأحوال ومعيشة أفضل، وأن يكون الجميع في إقليمكوردستان والعراق صفاً واحداً وفي وئام، لنتمكن من خدمة الشعب والوطن بصورة أفضل".

وكانت وزارةالاوقاف في إقليم كوردستان، أعلنت أن يوم غد الأحد، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان أن جميع الدوائرالرسمية ستتمتع بعطلة رسمية اعتبارًا من 29 آذار وحتى 5 نيسان 2025، على أنيُستأنف الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية يوم الأحد 6 نيسان 2025.