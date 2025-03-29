نيجيرفان بارزاني في تهنئة عيد الفطر: آمل أن يكون الجميع في العراق وكوردستان صفا واحدا

2025-03-29 20:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفانبارزاني، يوم السبت، تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعبر فيها عن آماله بأنيكون العراق وإقليم كوردستان صفا واحدا.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"أهنئ المسلمين كافة في كوردستان، والعراق والعالم، بمناسبة حلول عيد الفطرالمبارك، وأخص بالتهنئة عوائل وذوي الشهداء الشامخين، راجياً عيداً سعيداً وعطلةآمنة هانئة تعود باليمن والخير والفرح على الجميع".

وأضاف أن "هذا العيد المبارك مناسبة وفرصةلنا جميعاً لتجديد التزامنا بمعانيه وقيمه ورسالته العليا في التصالح والتسامح والمصالحةوالعفو والإنسانية، ولنراجع علاقاتنا ونعيد صياغتها على أسس الاحترام والمحبةوالصداقة والتعاون".

وتابع "آمل أن تحل الأعياد والمناسباتالمقبلة على الجميع في ظل ظروف وأحوال ومعيشة أفضل، وأن يكون الجميع في إقليمكوردستان والعراق صفاً واحداً وفي وئام، لنتمكن من خدمة الشعب والوطن بصورة أفضل".

وكانت وزارةالاوقاف في إقليم كوردستان، ودار الإفتاء العراقية، أعلنتا يوم غد الأحد، هو أول أيامعيد الفطر المبارك.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان أن جميع الدوائرالرسمية ستتمتع بعطلة رسمية اعتبارًا من 29 آذار وحتى 5 نيسان 2025، على أنيُستأنف الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية يوم الأحد 6 نيسان 2025.