بخطة متكاملة.. السليمانية تستعد لاستقبال السياح خلال عيد الفطر

2025-03-29 20:30:01 - المصدر: واع

السليمانية - واع - عباس خالد

أعلنت مديرية السياحة في السليمانية، اليوم السبت، أكمال استعداداتها لاستقبال السياح خلال عيد الفطر المبارك.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية السياحة في السليمانية كوران قادر، لوكالة الأنباء العراقية (واع) ان "المديرية أكملت الاستعدادات كافة لاستقبال السياح، حيث تمت تهيئة لجان خاصة من مديرية التفتيش والرقابة النوعية التابعة لمديرية سياحة السليمانية".

أضاف قادر، أن "هناك خطة تم وضعها وستعمل هذه اللجان على تطبيقها بحرفية بمداخل محافظة السليمانية، حيث تقوم اللجان بتسهيل الإجراءات كافة للوافدين وتعريفهم بالأماكن السياحية بالسليمانية عن طريق الدليل السياحي الذي تقدمة باللغتين العربية والإنجليزية".

وأشار قادر إلى، ان "لدى المديرية مركز معلومات ثقافي في شارع سالم، حيث تقوم اللجنة بمساعدة الزائرين والسياح والضيوف الكرام لمحافظة السليمانية عن طريق أعطائهم المعلومات والتعليمات التي يرجونها".

وأضاف، أن "لجنة السياحة في مديرية التفتيش والرقابة النوعية تقوم بعملها في أيام عيد الفطر المبارك بمشاركة اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية، حيث تقوم هذه اللجان بزيارة الأماكن السياحية داخل مركز مدينة السليمانية للتأكد من استمرار تقديم الخدمات اللازمة والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق والفنادق".