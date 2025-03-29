2025-03-29 20:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان، اليوم السبت، أن يوم غد الأحد سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان بشتوان صادق خلال مؤتمر صحفي، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة رؤية الهلال اجتمعت اليوم وثبت رؤية الهلال، وأن يوم غد أول أيام عيد الفطر المبارك ".وأعلن ديوان الوقف السني، اليوم السبت، أن يوم الإثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.وقال الوقف في بيان مقتضب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن يوم غدٍ الأحد سيكون متممًا لشهر رمضان، ويكون يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك".